Selon Svetlana Neshnova, le chef du conseil d’administration de l’entreprise d’Etat ukrainienne alternative « Chernomorneftegaz », les anciennes plates-formes de forage ukrainiennes pour l’extraction de pétrole et de gaz dans la mer Noire que la Russie a hérité de la réunification de la Crimée avec la Fédération de Russie ont été de facto transformées en nouvelles bases militaires, par lesquelles Moscou surveille de près la situation, en particulier, dans la région d’Odessa.

Toujours selon Svetlana Neshnova, ceci fait suite a des observations des gardes-frontières ukrainiens faites sur les anciens champs de gaz ukrainiens et les plates-formes de forage

« En ce qui concerne les stations de radar, qui y sont installées, et la communication par relais radio, c’est nouveau. Ces radars sont sur les plates-formes de forage Tavrida et Sivash qui ne fonctionnent plus maintenant. L’un est déployé dans la direction d’Odessa, l’autre en direction de la Crimée.

Cette station couvre environ 20 kilomètres, et vous pouvez observer, surveiller la situation de surface qui existe dans la mer Noire. »

Selon Svetlana Neshnova, il y aurait environ 130 militaires sur les plateformes, et « une remorque, dans laquelle vivent les militaires, avec tout le matériel nécessaire » près du champ de gaz d’Odessa, dans la zone économique de l’Ukraine.