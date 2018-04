Nouvelles (!) sanctions contre la Russie… et riposte

Une fois de plus, les américains vont imposer de nouvelles « sanctions » contre la Russie, sans doute dès demain 16 avril. Cette fois ce sera pour « l’attitude de la Russie en Syrie », il faut bien trouver quelque chose.

La Douma fédérale Russe de son côté a déjà préparé un projet de loi s’attaquant directement aux sociétés exerçant en Russie dont 25% du capital est tenu par des citoyens ou sociétés américains, et aux produits américains, interdisant leur importation. On parle entre autres des boissons des groupes Coca et Pepsi Cola, de produits ménagers américains (Procter & Gamble) et de groupes de restauration (Starbucks, KFC, Burger King et MacDonald).

Par ailleurs le projet de loi prévoit la réduction de la coopération avec les Etats-Unis dans plusieurs domaines (cosmos, finance, éducation etc). N’oublions pas par exemple que les satellites américains sont lancés par des fusées équipées de moteurs Russes…

L’attitude intransigeante des élus de la Douma (Députés) coïncide avec la montée d’un puissant sentiment anti-américain au sein de l’opinion publique Russe face à la guerre déclarée par les Etats-Unis.