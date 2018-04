70 milliards de dollars pour renverser Vladimir Poutine

Le Département d’Etat américain a alloué 70 milliards de dollars pour le renversement de V.V. Poutine.

En complement aux nouvelles « sanctions » occidentales visant à créer des problèmes sociaux en Russie, les États-Unis ont lancé une guerre de l’information sous la forme d’une vaste offensive en ligne. Le département d’état américain a mis en place une armée de « trolls » pour opérer sur les réseaux sociaux en étroite collaboration avec la « 5-ème colonne » Russe.

Créant des faux profils en tous genres de toutes professions et nationalités, des groupes composés de 5 personnes comprenant un psychologue et un analyste vont, avec à la base une information véridique, créer des discussions en la transformant pour donner une impression que tout ce qui se passe en Russie est négatif.

Logement et services communaux, retraites, médecine, éducation, police, financement interne des régions, aides aux pays étrangers, questions interethniques, inflation, système judiciaire, écologie, etc, tous les sujets seront abordés.

Par exemple, les Jeux Olympiques seront présentés comme un événement publicitaire gaspillant les fonds publics. On vous dira que les Jeux ont été organisés pour « élever l’autorité de Poutine » dans le monde, et ont entrainé un gaspillage de fonds pour des installations olympiques non nécessaires et de mauvaise qualité, etc.

De même, tout ce qui est fait dans le pays sera condamné: Routes, nouvelles entreprises, extraction et vente de minéraux, pétrole, gaz, achat d’or, aide financière à la Novorossia, etc. En règle générale, tous les messages se termineront par des appels à la consolidation de la société civile Russe, la mise en évidence de la pauvreté du peuple face à la richesse personnelle de Vladimir Poutine.

Le but est bien entendu de convaincre les Russes de la justesse de leurs arguments et provoquer ainsi leur hostilité envers les autorités.

