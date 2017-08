Russie: Achats massifs d’or

La Banque Centrale de Russie continue ses achats massifs d’or; en juin 2017 la BCR en a acheté 9.1 tonnes, soit un total d’environ 100 tonnes depuis le debut de l’année. En 2016, la Russie en avait acheté 200.7 tonnes, et 206.7 en 2015.

Ceci est bien entendu à mettre en rapport avec les « sanctions » internationales et essentiellement américaines contre la Russie. Le vice-ministre Russe des Affaires Etrangères Sergey Ryabkov dans une interview à ABC-News a déclaré que les sanctions américaines anti-russes poussent la Russie à développer un système dans lequel le dollar sera absent: «Chaque fois que la Maison Blanche rend notre vie plus difficile rapproche la Russie du moment où elle s’affranchira du dollar. Les sanctions américaines sont là pour longtemps. Nous devons profiter de la situation pour réduire la dépendance de certains secteurs de notre économie des systèmes financiers et comptables des États-Unis. Nous devons utiliser ce temps pour trouver les moyens de réduire la dépendance de l’ensemble du système mondial du dollar américain. »

Selon des experts, dans 5 à 7 ans, la Russie, la Chine et l’Inde seront en mesure de refuser les paiements internationaux en dollar et en euro.»

Selon le magazine Fobes, « se cela se produit, le systeme financier de Bretton-Woods qui a fait du dollar la plus puissante monnaie depuis 1944, s’effondrera. Les transactions de gaz et de pétrole entre la Russie et la Chine portent préjudice à l’hégémonie du pétrodollar ».

Selon le centre d’analyse américain Casey Research, «L’effondrement du dollar va détruire la richesse de la majorité des gens, ce qui conduira à des conséquences politiques et sociales qui sont susceptibles d’être pire qu’un simple problème financier …»

Les experts soupçonnent que les achats massifs d’or de la Russie font partie d’un plan plus vaste et que la stratégie du Kremlin est de permettre à la Russie d’être totalement indépendante du dollar en cas de durcissement probable des sanctions occidentales.