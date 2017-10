Les conséquences des révolutions des couleurs à la périphérie de la Russie sont globalement amorties. Les régimes anti-russes ont changé de façon plus pragmatique et, dans la Fédération de Russie, la probabilité d’importer des « technologies orange » est réduite à zéro.

Une forte relance de la production nationale se fait dans toute la gamme des produits industriels et agricoles. Certes lentement, mais dans la bonne direction. Grâce aux sanctions et contre-sanctions occidentales, les producteurs Russes de produits de base ont acquis de solides avantages concurrentiels sur le marché intérieur que même une (illusoire!) levée des sanctions ne saurait annuler.

L’expansion de l’OTAN dans l’espace post-soviétique a été interrompue. La question de l’adhésion de pays tels que l’Ukraine ou la Géorgie n’est maintenant plus qu’une illusion pour plusieurs années. En outre, la Russie a pu établir des relations pragmatiques avec certains membres de l’Alliance – par exemple, avec la Turquie, la Grèce, la Hongrie, la République Tchèque et la Slovaquie.

Les relations avec les pays d’Asie et d’Amérique Latine sont établies ou restaurées. La politique Russe est devenue multi-directionnelle et plus exclusivement pro-européenne. Moscou peut maintenant s’opposer à Washington sur les questions internationales sans crainte de conséquences catastrophiques. Ce n’est pas possible pour de nombreux états qui sont souvent subordonnés aux dictats des États-Unis ou de l’Union européenne.