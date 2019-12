La participation de la Russie aux Jeux olympiques? Et alors?

Il y a quelques mois le major général du FSB Alexander Mikhailov a exprimé son opinion sur la participation de la Russie aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Hier, la Russie a été « bannie » pour 4 ans de Jeux Olympiques, cette déclaration prend donc tout son sens. L’original (ci-dessous), posté en Russe sur plusieurs groupes facebook, fait un véritable « tabac ». La majorité des Russes partage en effet la « ligne dure » que décrit Alexandre Mikhailov.



Voici les grandes lignes en français

«Et donc, les Jeux olympiques. Quel problème allons-nous résoudre en y participant comme du bétail sans racines? Sans les symboles de la Russie, humiliés et insultés? Aucun. [—}

En avons-nous besoin? [—] La position du CIO est purement américaine. Il s’inscrit dans le principe des sanctions. L’interdiction d’utiliser le drapeau et les symboles de la Russie est une insulte politique cynique envers le pays.

Nos prochaines étapes:

1. Refuser de participer aux Jeux olympiques.

2. Introduire des sanctions contre les membres du CIO.

3. Arrêtez les paiements au CIO.

4. Engager une procédure pénale contre les membres du CIO pour insulte aux symboles du pouvoir de l’État en Russie.

5. Les athlètes qui souhaitent participer à l’Olympiade sans drapeau ni hymne vont à leurs frais.

6. Réviser l’attitude envers les sports de haut niveau en supprimant le financement public et en transférant des fonds aux sports pour enfants.

7. Réaliser que le temps a montré que le sport de grandes réalisations n’a rien à voir avec un mode de vie sain. Il s’agit d’un incubateur désactivé.

Et le dernier: il est temps de vivre votre esprit. Et ne soyez pas esclaves des organisations publiques internationales.

[—] Nous avons des milliers de personnes malades et démunies qui s’acheminent vers une vie normale depuis des décennies. Et nous ne les aidons pas, contrairement aux joueurs aux pieds nus qui ont longtemps perdu le contact avec la Russie et sont pour nombre d’entre eux des mercenaires étrangers. Où est la Russie ici? «



Original



«Итак, Олимпиада. Какую задачу мы решим, участвуя в ней, как безродная скотина? Без символов России, униженные и оскорбленные? Никакой. Порвать никого не порвем. Зато чиновники, распилившие бабки на спорт высоких достижений будут жевать сопли по поводу позиции МОК, не пустивших наших спортсменов… и т.д.

Оно нам надо? Мы послали лесом МОК в 1984 году. И что? Пережили. Позиция МОК чисто американская. Она вписывается в принцип санкций. Запрет использовать флаг и символы России это циничное политическое оскорбление страны.

Наши дальнейшие действия: 1. Отказаться от участия в Олимпиаде. 2. Ввести санкции в отношение членов МОК. 3. Прекратить выплаты в МОК. 4. Возбудить уголовное дело на членoв МОК за оскорбление символов государственной власти России. 5. Желающие участвовать в олимпиаде без флага и гимна спортсмены едут за свой счет. 6. Пересмотреть отношение к спорту высоких достижений, сняв госфинансирование и передав средства детскому спорту. 7. Осознать, что время показало, что спорт больших достижений никакого отношения к здоровому образу жизни не имеет. Это инкубатор инвалидов. И последнее: пора жить своим умом. А не быть холопами под международными общественными организациями. Говорят, что спортсмен шел к Олимпиаде 4 года. У нас тысячи больных и обездоленных людей идут к нормальной жизни десятилетиями. И не доходят. А мы помогаем не им, а кривоногим футболистам, которые давно утратили связь с Россией. Тем более часть из них вообще иностранные наемники. Где тут Россия?»

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов