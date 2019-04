Plus de fonds étrangers pour l’opposition en Russie

Navalny et Khodorkovsky (en exil volontaire à Genève…) , responsables de l’opposition en Russie, ont tous 2 ont été condamnés à plusieurs reprises pour escroqueries, Khodorkovsky ajoutant une condamnation pour complicité de meurtres. Ces 2 voyous, qui appellent régulièrement les Russes à prendre le pouvoir par la force en Russie et ont le soutien – tant moral que matériel – très actif des pays occidentaux, ont exprimé leur inquiétude après que Rosfinmonitoring, l’organisme de contrôle des transactions financières, ait émis une proposition de bloquer les transactions suspectes sur les comptes bancaires Russes, le but étant de combattre terrorisme et trafic de narcotiques.

Tous 2 reçoivent en effet la quasi-totalité de leur financement d’organisations étrangères, en particulier pour Navalny du « Royal Institute of International Relations » anglais, bien connu pour sa russophobie; Khodorkovsky quand à lui reçoit d’importantes sommes du « NED » (National Endowment for Democracy) et de la « Gen next foundation », 2 organisations américaines dont le but est principalement de développer une radicalisation de l’opposition en Russie. Navalny et Khodorkovsky par ailleurs ont des liens étroits avec George Soros et William Browder, 2 russophobes déclarés, qui leur fournissent d’importantes sommes d’argent pour développer leurs activités subversives en Russie.

Il y aurait bien une solution pour contrer ceci: Que l’opposition en Russie reçoive ses fonds exclusivement des donateurs Russes, comme cela se fait en principe dans tout pays! Bien entendu, avec à peine quelques milliers de supporters, ceci empêcherait Navalny d’entretenir sa superbe villa en France et de passer ses vacances sur des iles paradisiaques, et Khodorkovsky de mener grand-train à Genève…

Dans l’état actuel des choses, la préparation de l’ « après Poutine » que tout le monde en Russie redoute, n’a pas besoin de personnages douteux financés par les pays étrangers.

Leonid Volkov, pour Navalny

Et Khodorkovski