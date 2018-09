Russie: Un avertissement à l’Ukraine

Aujourd’hui dans une émission télévisée, le Ministre des Affaires Etrangères de Russie, Serguey Lavrov, a fait un parallèle entre la situation en Georgie en 2008 et celle en Ukraine aujourd’hui: En 2008 le Président géorgien Mikhail Saakachvili s’était «imaginé que tout lui était permis, et a[vait] attaqué ses citoyens», a t’il déclaré en ajoutant que selon lui, on peut dire la même chose de l’Ukraine. Les promesses permanentes d’adhésion à l’Otan faite à Kiev ont «fait tourner la tête» de Piotr Porochenko, et maintenant Kiev renforce ses moyens militaires sur la ligne de contact dans le Donbass.

On se souvient des conséquences de l’attitude de Saakashvili en 2008: Dans la nuit du 7 au 8 août 2008, quand des militaires géorgiens sont entrés dans Tskhinval en Ossétie du Sud, l’armée Russe est intervenue et les en a expulsés, puis a poursuivi son avance et s’est finalement arrêtée non loin de Tbilissi, capitale de la Géorgie. Cette guerre s’est soldée par la reconnaissance de l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie par Moscou.

Si l’on remplace l’Ossétie par les Républiques de Novorossya, on saisit très clairement l’avertissement lancé par la Russie à l’Ukraine: N’entrez pas en Novorossya, sinon nous interviendrions. En continuant la transposition, l’armée Russe s’approchera de Kiev et finalement la Russie reconnaitra l’indépendence des Républiques de Donetsk et de Lugansk.

En 2008 les Etats-Unis avaient fermement déconseillé à Saakachvili d’intervenir en Ossétie du Sud. Le Président géorgien était passé outre. Aujourd’hui en Ukraine par contre les Etats-Unis y livrent des armes, et des conseillers militaires américains sont sur le terrain. La situation est donc plus grave encore qu’en Ossétie, puisque le président ukrainien Poroshenko pourrait bien bénéficier, contrairement à Saakachvili, du soutien américain.

Alors qu’en Syrie la Russie soutient une attaque décisive des forces gouvernementales contre les terroristes, et ce malgré les « avertissements » lancés par les américains, il est possible que les Etats-Unis veulent ouvrir un deuxième front contre la Russie, en Ukraine.