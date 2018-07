Les nouvelles armes Russes en vidéo

Selon Zvezda l’armement présenté par le Président russe devant l’Assemblée fédérale en mars dernier avait suscité un grand intérêt de l’Occident, et les médias tentaient de deviner les caractéristiques des nouvelles armes et leur date de mise en service.

Il y a quelques jours le ministère de la Défense a publié des images de l’armement en question. «La Russie a présenté des vidéos sans précédent des essais de son tout nouvel armement», titrait notamment The Drive. «Le Kremlin a réussi à prouver que toutes les élaborations russes avaient débouché sur des prototypes qui pourraient entrer en service prochainement», affirme l’auteur de l’article.

«La Russie a fait la démonstration de sa super-arme», affirment plusieurs médias comme Huffpost, Reuters et CNN.

Leurs confrères de The Mirror et Breitbart ont qualifié l’armement russe d’«invincible». «Il ne fait aucun doute que Poutine ne bluffe pas et que la Russie maîtrise la technologie de développement de l’arme hypersonique», disent-ils en cœur.

«Ils sont impossible à intercepter. Ces missiles sont invincibles», affirme le journaliste du Breitbart.

Le Bourevesnik russe, selon The Mirror, est capable de changer de trajectoire et de rester indéfiniment dans l’air.

«C’est l’arme de l’apocalypse», conclut le journaliste.

La Russie donne un avertissement à l’Occident en présentant six nouveaux types d’armement, affirment les journalistes de L’Express. Après l’effondrement de l’Union soviétique, le pays a été repoussé en arrière en matière de développement, et à présent nous voyons qu’il renaît, écrit l’auteur de l’article.

«La Russie montre des technologies en avance sur leur temps», titre le Daily Mail dont les journalistes sont du même avis que leurs confrères de L’Express.

«Ces vidéos visent à montrer que la Russie, qui a littéralement fait faillite après la chute de l’URSS, est bien revenue sur la scène internationale», affirme l’auteur.

«Nous avons vu le futur arsenal de la Russie», titre le média en ligne News.com.