Second déploiement de S-400 en Crimée

Une seconde division de systèmes de missiles défensifs sol-air « S-400 » a été déployée en Crimée à la frontière avec l’Ukraine. Une premiere division avait été installée début 2017 près de la ville de Théodosie.

«Vous garantirez la sécurité de la population de la Crimée, ainsi que des sites administratifs, industriels et des infrastructures sensibles situés sur notre péninsule russe et dans la région de Krasnodar», a indiqué le commandant de la 4e Armée de l’air et de la défense antiaérienne russe M.Sevostianov lors de la cérémonie d’entrée en service de la division.

Le S-400 Triumph (code Otan: SA-21 Growler), en dotation dans l’armée russe depuis 2007, est un système de missiles sol-air de grande et moyenne portée destiné à abattre les avions, les drones et les missiles de croisière hypersoniques. Le système est capable de tirer simultanément 72 missiles sur 36 cibles qu’il détecte à une distance de 600 km. Depuis 2015, 16 régiments des forces armées russes en sont équipés.