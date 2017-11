Instructions en cas de conflit (Kremlin, Ministère de la Défense)

Suite aux manoeuvres militaires “Zapad-2017”, le Président Vladimir Poutine lors d’une rencontre le 22 novembre dernier avec de hauts responsables du Ministère de la Défense, du complexe militaro-industriel et de divers ministères et gouvernements régionaux, a indiqué que toutes les grandes sociétés Russes doivent être prêtes à se mettre au service de la production de matériel et services militaires, en cas de conflit. Des instructions ont été données pour que ceci soit mis en application dans l’ensemble des régions de la Fédération de Russie.

Ceci concerne en particulier les entreprises agro-alimentaires, de matériel médical et de transport.

Dans le même esprit d’être réactif en cas de mobilisation, les établissements scolaires de plusieurs régions de Russie ont reçu des instructions pour se préparer à opérer en conditions de guerre, avec une feuille de route des procédures à suivre en cas de mobilisation. Ci-dessus la lettre d’instructions concernant la région de Krasnoyarsk, floutée pour des raisons de secret-défense.