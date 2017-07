Lavrov: Pourquoi la Russie s’est impliquée dans le Donbass et en Syrie.

Sur le site du Ministère des Affaires Etrangères de Russie, le ministre russe des Affaires étrangères Serguey Lavrov a expliqué pourquoi la Russie s’est impliquée dans les conflits dans le Donbass et en Syrie.

Répondant à une question de savoir si la Russie « ne joue pas dans la même équipe » sur un certain nombre de questions internationales, le ministre a proposé une approche globale des différentes nations et peuples.

«J’ai lu et entends encore des critiques comme quoi nous sommes impliqués en vain dans le conflit dans le Donbass et dans le conflit syrien. Peut-être que l’ on a besoin d’ une approche globale de ce que representent dans les 2 cas, la nation et le peuple. Il y a des gens qui ne veulent que « du pain et des jeux » sans se soucier de comment ils sont perçus sur la scène internationale – sérieux, responsabilite, indépendance, dignité – ou ceux qui, heureux du « pain et des jeux du cirque » sont prêts à soutenir toute hégémonie», a t’il dit.

Lavrov a rappelé qu’un récent sondage en Russie avait été fait sur la question de savoir si Léningrad aurait du capituler face aux envahisseurs fachistes allemands. Le ministre Russe des Affaires étrangères a souligné que pour lui une telle question n’a pas lieu d’être et a demandé si la Russie aurait dû abandonner les Russes d’Ukraine après la série d’actes discriminatoires des nouvelles autorités [ukraniennes] arrivées illégalement au pouvoir.

« Si nous ne l’avions pas fait, nous aurions trahi notre civilisation que nos ancêtres ont mis des centaines d’années à créer. La même chose se passe en Syrie. Certains des principaux membres de la communauté internationale se sont mis en tête d’éliminer à tout prix le président syrien Assad, comme celà a été fait avec Kadhafi, en traitant directement avec les terroristes dans l’espoir qu’ils pourraient ramener ensuite ces terroristes «à la raison». Inutile de dire que ce n’est pas notre équipe, et nous qui avons souffert plus que quiconque du terrorisme dans notre histoire post-soviétique ne faisons pas de telles transactions sordides avec des criminels violant tous les fondements du droit international. »

Enfin, M. Lavrov a déclaré que la Russie est déterminée à défendre «ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord après la Victoire de 1945» et termine ainsi: « Je n’ai pas d’ autre réponse à cette question. Encore une fois, c’est une question de goût, d’éducation et d’opinions politiques. J’ai essayé d’exprimer les miens. »