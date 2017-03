Nouvelle ingérence américaine dans les affaires intérieures Russes

Rien ne change vraiment au pays de l’Oncle Sam: Le gouvernement américain de Donald Trump a « condamné » aujourd’hui les arrestations de manifestants hier à Moscou. La manifestation, non autorisée, était menée par le criminel Navalny, prétendant-candidat à l’élection présidentielle de 2018, et a rassemblé près de 8000 personnes à Moscou.

Le communiqué américain déclare « Nous avons été troublés d’apprendre l’arrestation du responsable de l’opposition Alexey Navalny », et termine par la traditionnelle leçon de démocratie avec « La détention de manifestants pacifiques, d’observateurs des droits de l’homme (?) et de journalistes est un affront aux valeurs démocratiques ».

Il s’avère qu’en Russie, se déclarer « dans l’opposition » est un droit reconnu mais n’en accorde aucun supplémentaire, en particulier d’organiser une manifestation en violation de la loi. De la même manière les journalistes et « observateurs des droits de l’homme » (?) sont supposés respecter la loi.

Quand on connait la situation en Russie où 80% des citoyens soutiennent le gouvernement et où l’opposition est menée par un criminel condamné et sous le coup de nouvelles procédures, qui plus est financée par des états étrangers, on ne peut qu’applaudir à la décision des autorités de procéder à la dispersion de cette manifestation. Même si le thème (la lutte contre la corruption) est un thème honorable. Mais on ne défend pas un combat honorable avec des méthodes de voyou, et encore moins avec un voyou à sa tête. Il est parfaitement clair que quand une canaille comme Navalny se plaint de crimes financiers, il ne peut être pris au sérieux par des gens honnêtes, et la strategie de Navalny consiste simplement à faire parler de lui en tant que candidat à l’élection présidentielle.

La réaction des Etats-Unis s’inscrit dans la tradition américaine de la politique d’Obama depuis plusieurs années. Seul le président change, la politique reste la même.

Mise à jour à 15h30 (Moscou)

Le Comite d’Enquête de Russie a déterminé que les manifestants hier en Russie à l’appel de Navalny, ont reçu une « compensation » financière, en d’autres termes, ils étaient payés pour aller manifester. Navalny par ailleurs a été condamné à 15 jours d’arrestation et 20.000 rub (320 euros) d’amende. Le département d’état américain devrait pouvoir régler cette somme sans problème…