Il y a 20 ans aujourd’hui, un inconnu du nom de Vladimir Poutine…

1999, la Russie est en proie au chaos. Les gouvernements nommés par Boris Eltsine ne tiennent que quelques mois, le pays est pillé par ceux que l’on appelle les « Oligarches », le rouble dégringole, les grandes villes sont le théatre de règlements de comptes en plein jour. Le 9 août, Boris Eltsine renvoie une fois de plus le premier ministre en poste, Serguey Vladimirovitch Stepachin et nomme un quasi-inconnu, un certain Vladimir Vladimirovitch Poutine, alors directeur des services secrets.

En occident les « spécialistes de la Russie » voient ce changement comme un non-évênement. « Encore un, combien de temps va t’il durer… ». Alors que Eltsine dans son discours de présentation avait clairement indiqué que Vladimir Poutine était son candidat préféré à l’élection présidentielle prévue en juillet 2000, les réactions sont unanimes, Poutine se fera battre par n’importe quel autre candidat.

« C’est une agonie, une totale insanité »: Gennady Zyuganov, leader du Parti Communiste

« Il est difficile d’expliquer la folie »: Boris Nemtsov, député « libéral » pro-occidental

Les oligarques, protégés par Eltsine et sa Famille, sont par contre confiants et pensent qu’ils vont pouvoir mettre le nouveau Premier Ministre à leurs ordres pour continuer à s’enrichir sur le dos des Russes.

Vladimir Poutine donnera tort à tout le monde: Non seulement il prend la place d’Eltsine dès le 31 décembre 1999 lors de la démission surprise du Président, mais il restera plus de 20 ans à la tête de la Fédération de Russie à qui il redonnera puissance et grandeur, et dont il restaurera la situation économique. 20 ans durant lesquels les conditions de vie en Russie vont s’améliorer à une vitesse inimaginable, les villes vont se modifier et se moderniser comme jamais nulle part ailleurs dans le monde, les républiques islamiques qui étaient sur le point de se rebeller seront mises au pas. Les oligarques qui refuseront de se mettre au service du pays seront jetés en prison durant plusieurs années.

La prise en main du pays par Vladimir Poutine a contrecarré les plans des puissances occidentales de faire main basse sur les richesses de la Russie et d’y installer un gouvernement de pantins à leurs ordres. Les pays « de l’ouest » agiront alors dans l’ombre, jusqu’aujourd’hui encore, pour tenter de faire « tomber » Vladimir Poutine à travers diverses opérations de type révolutionnaire.

Malgré tout, malgré les crises économiques et internationales se succédant, Vladimir Poutine reste le dirigeant mondial le plus soutenu par ses concitoyens.

Certains disent que la décision de Boris Eltsine a été sa seule bonne décision prise dûrant son règne politique…