USA: Stratégie « Cheval de Troie » contre la Russie

En février, David Goldfine, chef d’état-major de l’US Air Force, avait évoqué la stratégie d’incursion clandestine lors d’un discours prononcé au Brookings Research Institute, c’est à dire l’incursion des forces militaires en territoire ennemi par voie terrestre, maritime et aérienne, pour permettre de frapper depuis l’intérieur. Goldfine a qualifié la Russie et la Chine d’ennemis probables aux États-Unis dans un tel conflit. Le site allemand Telepolis avait alors comparé la stratégie du Pentagone avec celle du «cheval de Troie».

Aujourd’hui le chef d’Etat Major Russe Valery Gerasimov a expliqué cette stratégie en la définissant comme une combinaison de pression politique et de frappes militaires. «Le Pentagone a commencé à développer une stratégie de guerre fondamentalement nouvelle, qui a déjà été surnommée le« cheval de Troie ». Son essence réside dans l’utilisation active du potentiel de protestation de la «cinquième colonne» dans le but de déstabiliser la situation tout en attaquant simultanément les points les plus importants avec des armes de haute précision ».

Par «cinquième colonne» il faut entendre les forces d’opposition en Russie dont il a été démontré dans le passé qu’elles sont très largement soutenues et financées par les pays étrangers (Fondation Soros, ONGs, et) pour fomenter des mouvements de protestation à l’intérieur du pays.

L’image donnée par l’Etat-Major Russe est donc claire: D’une part des protestations internes encouragées par l’étranger, d’autre part et dans le même temps des actes de sabotages réalisés par les forces militaires étrangères présentes clandestinement en Russie. Le but étant de semer le chaos pour provoquer une « révolution de couleur » en Russie visant à remplacer le gouvernement patriotique actuel par un gouvernement pro-occidental, comme il a été fait par exemple en Ukraine.

Ceci est particulierement important aujourd’hui en Russie, ou l’ « après Poutine » est un sérieux sujet d’inquiétude donnant l’occasion à plusieurs « clans » de s’affronter, déjà, au sommet de l’Etat. Nous sommes aujourd’hui dans la phase d’observation où chacun compte ses forces et identifie ses alliés et ennemis. Nul doute que la stratégie américaine du « Cheval de Troie » montera en puissance au fur et a mesure que l’on approche du terme du mandat présidentiel de Vladimir Poutine.