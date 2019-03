« En Russie, on achète un flic pour 200 euros ». Vraiment?

Certains français (mais pas seulement, soyons honnêtes) vivant en Russie se croient tout permis, au-dessus des lois, et considèrent notre pays comme un lieu où ils peuvent tout se permettre, pensant que tout peut se règler avec un peu d’argent.

C’est ainsi que Gurvan Le Gall résidait à Togliatti sans avoir de documents en règle. Manque de chance, il a été contrôlé par la police locale qui, oui, faisait son travail de vérification des étrangers. C’est cette conscience professionnelle qui fait que nous n’avons pas en Russie les mêmes problemes avec les étrangers que certains pays d’Europe…

Ce problème de document est un délit, mais il aurait pu toutefois se règler par une amende et un retour au pays pour recevoir un nouveau visa après une éventuelle période d’attente de quelques mois. Mais ce citoyen du « pays des droits de l’homme » s’est sans doute dit qu’en Russie, les policiers crèvent de faim et sont prêts à tout pour quelques roubles. Il n’a donc rien trouvé de mieux que de leur proposer un pot de vin pour qu’ils ferment les yeux, moyennant la faramineuse somme de 200 euros. Les francais ont une réputation de « radins », elle se vérifie parfois…

Résultat des courses, Le Gall est maintenant logé-nourri gratuitement en prison locale pour violation des lois sur le séjour en Russie ET, plus grave, pour tentative de corruption d’officiers de police. Il risque plusieurs années de prison et à l’issue de sa peine, sera expulsé en France et placé sur notre « liste noire » de citoyens étrangers indésirables pour une bonne dizaine d’années au minimum.

Les autorités françaises vont-elles crier à une « arrestation politique » comme elles l’ont fait lors de l’arrestation à Irkutsk du pédophile Yoann Barbereau, incarceré puis remis en liberté dans l’attente de son procès et qui avait profité pour disparaitre et trouver refuge… au consulat de France à Moscou qui a organisé son evasion de Russie. Barbereau se prétend maintenant « victime de Poutine » – et bien entendu innocent des accusations de pédophilie. Il a reçu en France le soutien des traditionnelles associations anti-Russes dont, pure coincidence sans doute, le député européen Daniel Cohn-Bendit, pédophile notoire. Mais là n’est pas le sujet.

On ne peut que s’étonner que Gurvan Le Gall, individu d’un bon niveau intellectuel qui vivait en Russie depuis 2014 où il avait ouvert une école de français en 2014, en arrive là! Mais on peut considérer que Le Gall est en fait victime de la propagande anti-Russe qui fait fureur en Europe et laisse entendre, entre autres, que chez nous les gens crèvent de faim et sont prêts à tout pour quelques roubles, en particulier à se laisser acheter pour couvrir un délit. Dans sa naïveté et son sentiment de supériorité, il n’a réussi qu’à transformer son simple problème administratif en affaire criminelle.

Puisse cette affaire servir de lecon: La Russie est un pays de Droit ou la seule dictature en vigueur est « la dictature de la Loi » (*) Et par ailleurs, une fois encore contrairement à ce qu’il se passe en Europe, les étrangers sont priés de strictement respecter les lois et toute violation est sévèrement sanctionnée.

(*) “Демократия – это диктатура закона” : « la démocratie c’est la dictature de la loi. » Vladimir Poutine, 2001