Football: Bilan pour la Russie

Dire que le bilan des évênements liés à la Coupe du Monde de football en Russie a été positif est une litote: Même les habituels « anti-Russes » les plus excités ont dû admettre que l’organisation a été un modèle du genre.

Sur le plan pratique, en effet jamais aucun autre pays n’a fait autant pour les visiteurs d’un tel évênement: Plusieurs milliers de volontaires dans toutes les villes concernées pour accueillir et assister les touristes, transports gratuits entre les villes et à Moscou, et un service de sécurité exemplaire qui a permis qu’aucun (aucun!) incident ne se déroule pendant ou entre les matches. Quand on voit les exactions commises en France par exemple autour de cette compétition, on ne peut qu’applaudir les organisateurs en Russie!

Sur le plan politique, la venue de nombreux chefs d’état d’Europe, d’Afrique et d’Asie qui ont pour nombre d’entre eux rencontré le Président Vladimir Poutine, a permis à la Russie de réaffirmer, une fois encore, qu’elle est un acteur incontournable des relations internationales.

Mais le plus important est peut-être sur le plan humain: Les étrangers étaient jusqu’à leur venue en Russie pour la plupart abrutis de propagande anti-Russe. Le gouvernement anglais déconseillait à ses concitoyens de se déplacer dans un « pays dangereux », peuplé de « hooligans Russes » cruels et sans pitié; le gouvernement américain conseillait de se méfier des « femmes Russes » prêtes à tout pour les « piéger » et en faire des espions, etc etc.

Les témoignages de supporters étrangers se sont multipliés sur les réseaux sociaux pour dire leur surprise: Les Russes sont accueillants et prêts à les aider, et aucun hooligan n’est venu troubler la fête!

Seul point « négatif » (!) selon plusieurs supporters, il s’avère « difficile » de « coucher » avec les filles en Russie ». Eh oui… Contrairement à la propagande occidentale, toutes les femmes en Russie ne sont pas des putes! On se rappellera du conseil du député Tamara Pletnyova, présidente du Comité des affaires familiales, des femmes et de l’enfance: «Nous devrions donner naissance à nos propres enfants, je ne suis pas nationaliste, mais tout de même […] Je voudrais que les gens se marient en se basant sur l’amour de leur pays, [à] des citoyens russes qui construiraient une belle famille, vivraient en harmonie, auraient des enfants et les élèveraient.»

L’après-finale également n’a vu aucun « incident », aucune voiture n’a été brûlée, aucun magasin saccagé, aucun drapeau profané, et le seul travail des policiers a été d’aider les supporters à retrouver le chemin de leur hôtel.

Un excellent bilan donc qui sera sans aucun doute pris comme exemple pour les futures manifestations sportives internationales.