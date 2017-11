Quand l’ambassade de France à Moscou soutient un pédophile en fuite

Yoann Barbereau est citoyen français, il vivait à Irkutsk avec sa femme et sa fille. Suite à des photos à caractère pédophile publiées sur internet mettant en scène sa propre fille, il a été arrêté par la police russe le 11 février 2015 puis emprisonné pendant 71 jours avant d’être interné en hôpital psychiatrique, puis assigné à résidence avec bracelet électronique et interdiction de communiquer avec l’extérieur.

Le 11 septembre 2016, il enveloppe son bracelet électronique de papier aluminium, place son téléphone portable dans un bus, et s’enfuit, criant au « procès politique ». On peut se demander quel « intérêt » aurait eu la Russie de faire un « procès politique » à cet individu qui n’avait aucune activité dans ce domaine, mais en Russie la tradition des criminels est de se prétendre « persécuté pour ses opinions » pour recueillir le soutien des occidentaux. Alors quand le criminel est un étranger, il est certain d’avoir du succès!

Condamné en son absence à 15 ans de camp à régime sévère, Barbereau se signalait par des messages sur les réseaux sociaux, laissant entendre qu’il était à Ulan-Bator en Mongolie.

Las… Il était en fait caché au consulat de France à Moscou, sous la protection des autorités françaises. Il en est sorti il y a quelques jours et, aidé par d’autres criminels, russes cette fois, est sorti clandestinement de Russie pour réapparaitre en France et se poser en victime dans les média français, tout heureux de trouver une nouvelle « victime de la Russie de Vladimir Poutine ».

Selon certaines informations, une lettre « confidentielle » du président français Macron évoquant, entre autres, ce dossier aurait été remise à Vladimir Poutine par un envoyé spécial cette semaine. Macron présente t-il ses excuses à la Russie pour avoir ainsi soutenu un criminel en fuite? On ne peut qu’en douter, la France ayant plus l’habitude de se poser en donneur de leçons de morale.

Barbereau échappe donc à la Justice, souhaitons-lui du succès en France où la pédophilie n’est même pas un délit mineur, il suffit de voir que certains députés français se vantent de leurs exploits pédophiles en toute impunité.. et sont régulièrement ré-élus! Avec un comité de soutien efficace, Barbereau ferait un excellent député au « pays des droits de l’homme »!