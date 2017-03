Frappes US en Syrie: Moscou ripostera

Alors que les Etats-Unis annoncent « réfléchir à effectuer des frappes contre l’armée syrienne » le ministère russe de la Défense, a annoncé que la Russie abattra tout aéronef non identifié en Syrie, soulignant que les systèmes antiaériens S-300 et S-400 n’auraient pas le temps de déterminer son appartenance.

«Il faut être conscient du fait que les systèmes russes n’auront pas le temps de déterminer « en ligne directe » le trajet précis des missiles et leur appartenance. Et ceux qui prétendent qu’il existe des avions invisibles vont au devant de graves déconvenues», a précisé le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense qui a ajouté «Aujourd’hui, la plupart d’officiers du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie travaillent au sol, livre de l’aide humanitaire, mènent des pourparlers avec les gouverneurs des localités et des unités armées dans de nombreuses provinces syriennes. Grâce à leur activité, 732 localités et des centaines de milliers de Syriens ont pu retrouver une vie normale. Aussi tout tir de missile ou frappe aérienne contre le territoire contrôlé par le gouvernement syrien présentera-t-il une menace flagrante pour les militaires russes».

La Russie a fourni à la Syrie des systèmes défensifs S-300 et S-400, et est avec l’Iran le seul pays étranger disposant de troupes en Syrie avec l’accord du gouvernement du pays. Tous les autres pays présents y sont sans autorisation du gouvernement légitime de la Syrie, ni mandat d’organisations internationales.